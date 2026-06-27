Encontro regional com deputado Barros Munhoz

Mais uma vez Vargem Grande do Sul sediou um encontro regional com lideranças políticas, visando não só o fortalecimento do município, como também de toda a região ao aproximar as administrações municipais com os deputados que atuam nos municípios vizinhos.

Desta feita foi a vez do deputado estadual Barros Munhoz (PSD) poder estreitar os vínculos políticos que há muitos anos mantém na região.

O encontro aconteceu na noite desta sexta-feira, 26 de junho, na propriedade do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e contou com a presença de prefeitos de diversos municípios próximos e teve como principal objetivo discutir demandas destas cidades, fortalecer o diálogo entre os gestores públicos e buscar novos investimentos para as prefeituras municipais.

Um dos deputados mais presentes em Vargem Grande do Sul, cidade que lhe outorgou o título de Cidadão Vargengrandense, Barros Munhoz recentemente destinou através de emendas parlamentares R$ 750 mil para a saúde do município.

Parceiro do prefeito Celso Ribeiro, tem atuado também na liberação de importantes recursos para as obras de construção das barragens de água que o prefeito vem realizando, visando combater a falta de água no futuro e dotar a cidade de estruturas que possam atrair e fomentar o turismo.

A importância da atuação de Barros Munhoz em Vargem e região foi devidamente lembrada pelo prefeito Celso Ribeiro durante sua fala no encontro.

Por sua vez, o deputado Barros Munhoz fez questão de agradecer a carinhosa recepção, mostrou-se determinado em continuar seu trabalho como elo entre os prefeitos e o governador Tarcísio de Freitas do Estado de São Paulo e afirmou que iria guardar a homenagem recebida em seu coração.

Após, foi servido um jantar a todas as pessoas presentes.