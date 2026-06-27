Handebol feminino enfrentou Itapira na Liga do Interior

As meninas do handebol cadete do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul enfrentaram mais um desafio na Liga de Handebol do Interior no último sábado, dia 20, em São João da Boa Vista. O adversário foi Itapira, equipe que disputa diretamente as mesmas posições na tabela, e o resultado foi uma derrota por 27 a 17.

O professor Juliano Garcia, responsável pela equipe, analisou o desempenho do time. “A equipe começou muito mal o jogo, não conseguimos o encaixe no jogo das adversárias, tanto no ataque como na defesa. Após os dez minutos conseguimos entrar no jogo, mas já tínhamos sofrido uma diferença bem grande. Conseguimos aproximar em alguns momentos, reduzindo a diferença para três gols, mas o cansaço contra uma equipe mais forte fisicamente não nos permitiu a vitória”, avaliou.

O próximo compromisso da categoria acontece no dia 28, quando a equipe viaja até Bragança Paulista para enfrentar as donas da casa em mais um confronto decisivo pela vaga nas finais da competição.