Copa 2P movimenta esporte e economia em Vargem

A 5ª edição da Copa 2P reuniu, segundo os organizadores, cerca de 3 mil pessoas no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, nos dias 20 e 21 de junho. O torneio de futebol de base, voltado para atletas de 7 a 14 anos, recebeu equipes de cidades do interior de São Paulo e de Minas Gerais, se consolidando como um dos principais eventos esportivos do calendário regional.

Idealizada por Fernando Henrique dos Santos, o Pelezinho, a competição nasceu com o propósito de valorizar o futebol de base e abrir portas para crianças e adolescentes que sonham em seguir carreira profissional. A organização ofereceu boa estrutura a familiares e comissões técnicas, tornando o evento um espaço de integração.

A competição foi disputada em seis categorias. No sub-7, participaram Sementes do Futuro, Escolinha de Futebol Crei Itobi, Escola de Futebol Barça e TCM Cruzeirinho. O sub-8 reuniu Sementes do Futuro, AA Vargeana FC, Sementes do Futuro B, RB Prof. Rick, Prefeitura de Vargem e Escola de Futebol Barça. No sub-10, estiveram em campo Sementes do Futuro, AA Vargeana FC, LF Sport, RB Prof. Rick e Fúria Aguaí. O sub-11 contou com Sementes do Futuro, AA Vargeana FC, Sementes do Futuro B, RB Prof. Rick e AFA Vargem Grande. No sub-12, disputaram a categoria Sementes do Futuro, AA Vargeana FC, AFA Vargem Grande, Sonho de Criança e Jovem do Futuro. Por fim, o sub-15 reuniu Sementes do Futuro, AA Vargeana FC, Sementes do Futuro B, AFA Vargem Grande e Sonho de Criança.

A participação de olheiros ligados a clubes de expressão nacional amplia as possibilidades para atletas que buscam visibilidade e uma oportunidade de ingressar no futebol profissional. Em Vargem Grande do Sul, um desses olheiros presentes era o conhecido Tupã, que representa o Athletico Paranaense.

Segundo o diretor de Esportes e Lazer da prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, André Leone, todas as escolinhas de Vargem Grande do Sul participaram gratuitamente e o evento praticamente não gerou custos à Prefeitura. “A gente conseguiu trazer esse evento de forma gratuita para o município. O único custo que teve foi a segurança”, afirmou. Ele ressaltou o empenho do prefeito Celso Ribeiro com o Esporte em Vargem e no apoio ao evento do final de semana.

Leone destacou ainda o papel da Solução Eventos, que doou a instalação de cerca de 15 tendas utilizadas na estrutura, apoio que, segundo ele, foi essencial para viabilizar o torneio.

O impacto econômico do evento também foi significativo, conforme apontou André. Com a chegada de atletas, familiares e visitantes de diversas cidades, hotéis, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos da cidade registraram aumento no movimento ao longo do fim de semana. Outro beneficiado foi o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, que operou um restaurante durante os dois dias de competição, o que gerou arrecadação para a instituição.

Com cinco edições realizadas, a Copa 2P segue crescendo e afirmando seu lugar no calendário esportivo da região. Para o diretor, a experiência desta edição serve de base para torneios ainda maiores. Mesmo com um tempo curto para sua preparação, o que pode ter interferido na quantidade de equipes que conseguiram participar, ele considerou que a realização desta edição da Copa 2P na cidade foi bastante positiva.