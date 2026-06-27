Judoca Mariana Aliende é campeã Paulista de Judô

A judoca vargengrandense Mariana de Freitas Aliende esteve no último domingo, dia 21, no Ginásio Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, onde disputou a fase final do Campeonato Paulista de Judô Sub-13. Mariana, atleta da Associação Bushido de Judô, superou suas adversárias e voltou para Vargem Grande do Sul com uma medalha de ouro e o título de campeã paulista em sua categoria.

O campeonato realizado pela Federação Paulista de Judô reuniu os atletas classificados na Copa São Paulo, no Open e nos Campeonatos Paulista Inter Regionais. Ao todo, 347 atletas participaram do torneio.

Com 20 atletas na sua chave, Mariana ganhou as quatro lutas que participou, dominando a sua categoria, a pesado (-63kg). Com o resultado, a judoca está classificada para o Campeonato Brasileiro, torneio em que defenderá a equipe de São Paulo e será realizado no final de julho, em Macapá (AP).

“Parabéns a Mariana que treinou muito para essa final do paulista e todo o esforço foi recompensado e aos pais Marcus e Fernanda, pelo incentivo. Agradecimentos a toda a diretoria Bushido, aos nossos parceiros, ao diretor do Departamento de Esportes e Lazer André Leone e Prefeitura de Vargem Grande do Sul”, destacou o sensei Daniel Garcia, da Associação Bushido.