Atletas de Vargem competiram no Jogos da Melhor Idade

Dez atletas do Centro de Convivência do Idoso Haydeé e Antônio Longuini Neto representaram Vargem Grande do Sul na 28ª edição do Jogos da Melhor Idade (Jomi), realizada entre os dias 3 e 7 de junho em São João da Boa Vista. O evento reuniu participantes de 43 municípios da região e a delegação vargengrandense competiu em cinco modalidades: atletismo, buraco, dominó, natação e truco.

No atletismo, Neide Machado Roncaratti disputou duas provas na categoria feminina A: terminou em 16º lugar no arremesso de peso e em 10º nos 1.500 metros rasos. Entre os homens, José Carlos Pereira Alcântara chegou em 7º lugar nos 1.200 metros rasos, na categoria C. Nos 2.000 metros rasos, João Batista de Paulo ficou em 11º e José Luís Maltempi em 8º, ambos na categoria masculina A.

Na natação, Miguel Ângelo Arantes Perroni foi o destaque individual da delegação. Ele terminou em 5º lugar nos 50 metros nado costas e em 6º nos 50 metros nado livre, ambos na categoria masculina C. Miguel também competiu no truco ao lado de Francisco Bernardo de Souza, com a dupla avançando até as oitavas de final.

No buraco, Durvalina Menezes Leal e Maria Dolores Galego Paluan alcançaram o 4º lugar. No dominó, Isabel Pedroso Schiavo e Isaura Ghellere Franco Anacleto participaram da primeira fase. Ao final, Vargem Grande do Sul terminou na 31ª colocação na classificação geral entre os 43 municípios participantes.

A delegação é vinculada ao Departamento de Ação Social da Prefeitura Municipal. A participação no Jomi integra as iniciativas do município voltadas ao envelhecimento ativo e à integração social da população idosa por meio do esporte.

Fotos: Prefeitura Municipal