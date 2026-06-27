Jita Kyoei gradua mais de 100 judocas no semestre

O Judô Jita Kyoei encerrou o ciclo de graduações do primeiro semestre de 2026 com mais de 100 alunos promovidos. As cerimônias de troca de faixa aconteceram ao longo desta semana em seis núcleos de treinamento: o Centro de Excelência de Judô da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, o CSU DER, o Centro de Lazer Clarice Damalio Borato, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São João da Boa Vista, o Palmeiras Futebol Clube e o SESI CE 156.

O sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pela Jita Kyoei, destacou o significado da ocasião. “A troca de faixa é um dos momentos mais importantes na vida de um judoca. Mais do que uma simples mudança de cor na faixa, ela representa o reconhecimento pelo esforço, disciplina, dedicação, respeito e evolução técnica demonstrados ao longo dos treinamentos. Cada nova graduação simboliza uma etapa vencida e reforça o compromisso do aluno com os valores ensinados pelo judô dentro e fora do tatame”, disse.

“O resultado alcançado neste semestre é fruto de um trabalho sério e comprometido, desenvolvido diariamente por uma equipe formada por quatro senseis e seis monitores, que se dedicam com excelência à formação esportiva, educacional e social de crianças, jovens e adultos”, avaliou. Para Marco Aurélio, o esporte é, acima de tudo, uma ferramenta de transformação. “Em cada aula, o objetivo vai muito além do aprendizado técnico: busca-se formar pessoas melhores para a sociedade”, afirmou.

O sensei também ressaltou um dos princípios centrais da modalidade. “Mais uma vez, ficou evidente uma das grandes lições ensinadas pelo judô: ninguém cresce sozinho. O desenvolvimento de cada atleta acontece por meio da união, do apoio mútuo, do trabalho em equipe e do foco em objetivos comuns”, observou.

Ao encerrar, Marco Aurélio dirigiu uma mensagem aos graduados. “O sucesso alcançado pelos alunos neste semestre é resultado do empenho coletivo de atletas, famílias, professores, monitores, parceiros e instituições que acreditam no poder transformador do esporte. Parabéns a todos os judocas graduados por mais esta conquista. Que cada nova faixa seja um incentivo para continuar evoluindo, aprendendo e honrando os princípios do Judô Jita Kyoei”, afirmou o sensei.