Dois homens ficaram feridos após serem atacados por um cão da raça pitbull na noite deste sábado (27), na Rua Carino José Bernardes, no Jardim Ferri. O ataque aconteceu por volta das 22h.
De acordo com informações apuradas pela Gazeta de Vargem Grande, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento às vítimas, enquanto a Polícia Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência e acompanhar a situação. Os dois homens seriam encaminhados ao Pronto Atendimento para receber cuidados médicos.
Segundo relatos, durante o ataque um dos homens precisou reagir para se defender e acabou ferindo o animal na tentativa de interromper as investidas. O pitbull permaneceu vivo, apesar dos ferimentos, e a Polícia Militar aguardava a definição das medidas que seriam adotadas em relação ao cão.
Até o momento, o proprietário do animal não havia sido localizado nem comparecido ao local para prestar esclarecimentos. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelas autoridades competentes.
Dois homens são atacados por pitbull na noite deste sábado em Vargem Grande do Sul
Dois homens ficaram feridos após serem atacados por um cão da raça pitbull na noite deste sábado (27), na Rua Carino José Bernardes, no Jardim Ferri. O ataque aconteceu por volta das 22h.