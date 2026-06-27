Com campanha inédita, meninos do handebol vencem etapa da Liga

A equipe infantil masculina do Departamento de Esportes e Lazer escreveu uma página histórica no handebol de Vargem Grande do Sul no último domingo, dia 21, em Botucatu. Na segunda etapa da Liga de Handebol do Interior, o time da categoria até 14 anos venceu todos os quatro jogos do dia e conquistou o título da etapa pela primeira vez em três participações na competição.

A campanha começou com uma vitória por 12 a 7 sobre Itatiba, com destaque para João Vitor. Em seguida, em um jogo físico e de marcação intensa, a equipe superou Franca por 11 a 8, com o goleiro Jonas como principal nome da partida. No terceiro confronto, Franco da Rocha foi derrotado por 14 a 7, com Gabriel se destacando em quadra. A rodada foi encerrada com uma vitória por 13 a 7 sobre Campo Limpo Paulista, vice-campeã da série ouro da Liga em 2025 e campeã da Supercopa em 2026, em que o time apresentou um dos melhores desempenhos coletivos da temporada, com destaque para João Lucas.

Com o título da etapa, Vargem Grande do Sul assumiu a liderança do grupo, somando sete vitórias, uma derrota e 21 pontos em duas etapas. Botucatu aparece em segundo com 16 pontos, seguida de Tatuí com 15. Indaiatuba, que era a líder até então, caiu para a quarta colocação com nove pontos.

O professor Juliano Garcia atribuiu o resultado ao empenho dos atletas diante das dificuldades enfrentadas nos treinos. “Com a ausência de luz no Ginásio do Santa Marta, muitos desses atletas atravessam a cidade para treinar no Santana à tarde e também no Santa Terezinha no período noturno, para se manter entrosados e aptos para crescer ainda mais na modalidade. A intensidade que mostraram após quase quatro horas de viagem mostra que estão empenhados em representar Vargem Grande do Sul com excelência e trazer conquistas esse ano”, destacou.

Os próximos compromissos da equipe são a Copa Vargem, em julho, a terceira etapa da Liga em Valinhos, em setembro, e o encerramento da fase classificatória em Indaiatuba, em outubro.

Fotos: Arquivo Pessoal