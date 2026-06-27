Cinco procurados pela Justiça são capturados nesta semana

A Polícia Militar capturou quatro homens com mandado de prisão em aberto na última semana em Vargem Grande do Sul. A sequência de capturas começou na tarde de sexta-feira, 19 de junho, na Rua Paschoal Cachola, na Cohab V, às 15h20, pelo cabo Ricardo e pelo cabo Teodório, com apoio do cabo Salomão e do cabo Patente.

A equipe havia abordado quatro indivíduos em atitude suspeita no endereço, área com diversas denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Nada de ilícito foi encontrado com nenhum deles durante a busca pessoal, mas a consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão revelou que um dos abordados tinha mandado de prisão em aberto. E de acordo com as informações dadas pela PM à imprensa, ao tomar ciência da prisão, ele ficou agitado, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física de todos. Foi encaminhado ao pronto atendimento para exame de corpo de delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vargem, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior elaborou o boletim de ocorrência. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Na noite seguinte, 20 de junho, a Polícia Militar realizou nova captura no Jardim Santa Marta. Durante patrulhamento, as equipes localizaram um segundo homem procurado pela Justiça após diligências com base em mandado expedido pelo Poder Judiciário. Ele foi cientificado da ordem judicial e de seus direitos constitucionais, encaminhado para exame médico cautelar e posteriormente apresentado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Na manhã de quarta-feira, 24 de junho, por volta das 10h36, uma terceira captura foi realizada no Jardim Bela Vista. A equipe localizou o indivíduo após tomar conhecimento de mandado de prisão civil em aberto. Ele foi informado da ordem judicial, conduzido ao pronto atendimento para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado à Delegacia.

No início da noite do mesmo dia, às 18h21, a Polícia Militar realizou a quarta captura, desta vez no Jardim Paraíso. Ciente de mandado de prisão civil em aberto, a equipe realizou diligências e localizou o indivíduo, que foi cientificado da ordem judicial. Em seguida, foi encaminhado ao pronto atendimento para laudo médico cautelar e apresentado à Delegacia de Polícia do município. A autoridade policial deu cumprimento ao mandado, e o capturado permaneceu à disposição da Justiça.

Na manhã de quinta-feira, dia 25, a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça no Jardim Fortaleza. Durante patrulhamento, os policiais receberam informações sobre o paradeiro de um indivíduo que havia se evadido do sistema prisional após não retornar da saída temporária e que também era apontado como responsável pelo rompimento de tornozeleira eletrônica. Com apoio de outra equipe, foram realizadas diligências que resultaram na localização do procurado em uma residência do bairro.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado para atendimento médico de rotina e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.