Homem é roubado e esfaqueado na mesma noite

Uma noite de violência terminou com dois detidos e uma vítima hospitalizada na madrugada de sexta-feira, 19 de junho, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 0h35 pelo cabo PM Salomão e pelo cabo PM Márcio, acionados via Copom para atender um caso de indivíduo ferido por arma branca nas proximidades da Praça Nossa Senhora Aparecida.

No hospital, a vítima relatou ter sido abordada ao sair de um bar próximo a um minimercado quando um homem se aproximou, desferiu um soco em seu nariz e subtraiu seu celular. Ao retornar para casa e contar o ocorrido à companheira, uma discussão teve início e ela o atingiu com uma facada no abdômen, do lado esquerdo. Em diligências, os policiais localizaram o autor do roubo na Rua Patrocínio Rodrigues. Ele foi submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas ele assumiu ter agredido a vítima e informou que o celular subtraído estava em sua residência. Foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de roubo.

No imóvel dele, na Rua Capitão Gabriel Ribeiro, o celular foi localizado no quarto. Em seguida, os policiais se deslocaram à residência da vítima, onde fizeram contato com a sua companheira, que admitiu a discussão, mas negou ter esfaqueado o companheiro. A faca apontada pela vítima como a utilizada na agressão foi localizada dentro da gaveta do armário da pia. De volta ao hospital, a vítima reconheceu tanto o celular quanto a faca.

O casal foi encaminhado ao pronto atendimento para exame médico e, em seguida, apresentados ao plantão policial de São João da Boa Vista. O delegado Davi Basílio Batista Ferreira lavrou o boletim de ocorrência por roubo, violência doméstica e lesão corporal. Após prestarem esclarecimentos, ambos foram liberados. A vítima permaneceu hospitalizada em observação.