Rapaz foge e resiste, mas é preso por tráfico de drogas

Um homem foi preso por tráfico de drogas e resistência na manhã de sábado, 20 de junho, na Rua João Osório Teixeira, na Cohab IV, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 10h pelo cabo Patente e pelo cabo Moreira, durante patrulhamento voltado ao combate ao tráfico nas proximidades da Escola Nair Bolonha.

A equipe recebeu denúncia anônima de moradores que, por medo de represálias, não quiseram se identificar, informando que um homem realizava o tráfico de drogas naquele momento próximo a um carro branco na via. Ao acessar a rua, já conhecida pelos meios policiais pelo intenso tráfico de entorpecentes, os policiais avistaram o indivíduo, também já conhecido das equipes. Ao perceber a aproximação da viatura, ele desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga a pé, arremessando vários invólucros brancos no quintal de uma residência. Após breve acompanhamento, foi abordado ao adentrar uma residência com o portão aberto.

No momento em que o cabo Moreira o alcançou, o indivíduo tentou resistir à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Na busca pessoal, foram encontrados R$ 53,00 em notas diversas no bolso da blusa. Ao retornar ao local onde os objetos foram arremessados, os policiais localizaram quatro pedras de crack. Foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e resistência.

O detido foi conduzido ao pronto atendimento para exame cautelar e, em seguida, apresentado ao plantão policial de São João da Boa Vista. O delegado Guilherme Risso determinou a apreensão dos objetos e liberou o indivíduo.