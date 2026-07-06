Cadastro para o reembolso está disponível

Os alunos que frequentam ensino superior em faculdades e polos universitários da região e fazem uso do subsídio da prefeitura para custear gastos com o transporte têm até o dia 15 de julho para preencher o cadastro para o Reembolso Online do Transporte Escolar 2026.

O processo deve ser realizado pelo Portal do Cidadão, conforme a Lei nº 4.118/2017, mediante preenchimento do requerimento e envio da documentação exigida. O link para o cadastro é o https://sistemas.vgsul.sp.gov.br/portalcidadao/

Para solicitar o reembolso, o estudante deverá anexar RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de matrícula, declaração de frequência do primeiro semestre de 2026 e notas fiscais referentes aos meses de fevereiro a junho. A documentação deve ser enviada em formato PDF ou imagem, seguindo as orientações estabelecidas para o processo.