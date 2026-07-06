Após um ano, Nilson Adão deixa presidência do Rotary

O comerciante Nilson Adão, proprietário da Menil Papelaria, juntamente com sua diretoria, entrega o cargo de presidente do Rotary Club de Vargem Grande do Sul-Distrito 4590, nesta terça-feira, dia 7 de julho, após cumprir o ciclo rotário 2025/2026. Durante a solenidade haverá a inauguração da galeria dos ex-presidentes do clube local que tem mais de 50 anos de fundação.

A Cerimônia Festiva de final de Ano Rotário e posse da nova diretoria 2026/2027 do Rotary Club e Casa da Amizade será realizada na sede do clube, localizada na Rua Palmeiral,151, na Vila Santana. Toma posse como novo presidente 2026/2027 do Rotary, o responsável em TI junto à Cox Energy (Abengoa), Carlos Augusto Milan, que já presidiu o clube, juntamente com sua esposa Aline Milan, que assume a direção da Casa da Amizade, cuja presidência atualmente é exercida por Ana Virgínia Malaguti Gonçalves.

Rotariano desde julho de 2022, natural de Alvorada do Sul-PR, Nilson é muito conhecido em Vargem pela sua atuação no comércio e pela contribuição à comunidade, ocupando diversas funções em entidades do município como Conselho Municipal de Saúde, Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Associação Comercial e Industrial (ACI) e Hospital de Caridade.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, este entusiasta do futebol – é torcedor do Corinthians, disse que foi um ano em que se sentiu muito honrado com a oportunidade de, juntamente com todos os companheiros do Rotary, ter contribuído no cumprimento das metas estabelecidas em sua gestão, que resultaram em benefícios para a comunidade vargengrandense.

Citou os vários eventos realizados durante este ano, como o trabalho na Festa das Nações, a Campanha de Vacinação da Pólio, a festiva em homenagem ao cidadão vargengrandense Destaque do Ano na Comunidade, a entrega de bolsas de estudos aos alunos da rede pública de Vargem, Casa Branca e Itobi, proporcionando aos mesmos que estudassem junto às universidades UNIFEOB, UNIFAE e no Colégio Anglo.

“Realizamos também eventos para angariar fundos para repor nosso estoque junto ao banco ortopédico – atualmente com cerca de 500 aparelhos emprestados às pessoas e participamos como voluntários em eventos de outras entidades como a APAE e o Hospital de Caridade”, afirmou. Nilson comentou sobre o quadro associativo atual do Rotary, dizendo que durante sua gestão conseguiu dar posse a oito novos companheiros, com o clube tendo atualmente 36 membros.

Com relação ao fortalecimento do companheirismo junto aos membros do clube, o presidente afirmou que foram realizadas várias festivas, como a visita do governador Salvador Soares do Distrito 4590, a festiva do Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, de Aniversário do Clube, dentre outras. Ressaltou que durante sua gestão, o clube de Vargem conseguiu o selo de Responsabilidade Social, que dá o direito ao Rotary Clube local ser um Clube Cidadão, permitindo acesso a subsídios da Fundação Rotária.

Nilson afirmou que presidir um clube com a dimensão e o reconhecimento social do Rotary Clube de Vargem Grande do Sul é uma tarefa difícil, de muita responsabilidade e provação, mas que contou com a contribuição valiosa dos membros da sua diretoria e dos demais rotarianos para superar os obstáculos que se apresentaram. “Gostaria de ressaltar e agradecer o empenho de todos os rotarianos de Vargem, que proporcionaram o sucesso de todos os eventos em que o clube se envolveu”, afirmou o presidente Nilson Adão, desejando sucesso à nova diretoria que vai tomar posse.