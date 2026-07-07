Classificados

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Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana
Faleceu Leny Carril CorsiFaleceu Leny Carril Corsi, aos 98 anos de idade, no dia 1º de julho. Leny pertenceu a uma das famílias mais tradicionais de Vargem Grande do Sul, era filha de dona Iracema Fontão Carril e do...
Ponte apresenta problemas e Rua do Rosário está interditada
Gazeta -
A equipe da prefeitura de Vargem Grande do Sul segue avaliando as condições estruturais da ponte sobre o Córrego Santana, localizada na Rua do Rosário, esquina com a Avenida Hermeti Piochi de Oliveira, interditada preventivamente após a identificação de...
Carpa com mais de 40kg é retirada da represa
Gazeta -
Uma carpa cabeçuda já morta, medindo 1,38 m e pesando 43,6 kg foi retirada no início da tarde de terça-feira, dia 30 de junho, da Represa Eduíno Sbardellini em Vargem Grande do Sul. Não é a primeira vez que carpas...