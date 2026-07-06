Baile da Rainha: candidatas falam sobre a emoção de participar

A expectativa para a escolha da Rainha do Peão 2026 aumenta a cada ensaio. As 21 candidatas seguem em preparação para o desfile que acontece no próximo dia 11 de julho, durante o tradicional Baile da Rainha, na SBB. Entre ansiedade, dedicação e muita emoção, as participantes vivem dias intensos na reta final antes da grande noite.

Para Ana Luiza de Almeida Campoli, de 25 anos, voltar a disputar o concurso tem um significado especial. “Eu já fui candidata, mas participar este ano novamente está sendo fantástico. É como se fosse a primeira vez, o mesmo frio na barriga, a mesma ansiedade. É como se essa experiência fosse nova. É simplesmente maravilhoso”, afirmou.

Já Vitória Parca Rodrigues, de 24 anos, participa pela primeira vez e garante que a experiência tem superado todas as expectativas. “É surreal participar do desfile. Quero dizer para todas as meninas que sonham em viver esse momento que se inspirem e participem nas próximas edições, porque só quem está aqui sabe o quanto todo esse processo é maravilhoso. O coração está acelerado, mas estou muito confiante”, disse.

Integrante da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana há mais de 30 anos, Lúcia Osseti reforçou o convite para que toda a população prestigie o Baile da Rainha. O evento será realizado no próximo sábado, dia 11 de julho, a partir das 20h, na SBB. Após a escolha da corte 2026, o público poderá acompanhar os shows de Renato & Giovanelli e da dupla Rodrigo Neves e Maicon Violeiro. Os ingressos já estão à venda na Salgateria Nira e na SBB.

Lúcia também convidou a população para participar da tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que será realizada no dia 26 de julho, mantendo viva uma das mais importantes tradições do município. Segundo ela, tanto o Baile da Rainha quanto a Romaria representam momentos de união, fé e valorização da cultura local, reunindo famílias e visitantes de toda a região.