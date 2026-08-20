Condenado por estupro de vulnerável é preso em fazenda

Um homem de 76 anos condenado por estupro de vulnerável foi capturado na manhã desta quinta-feira, 20 de agosto, em uma fazenda na zona rural de Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 10h37 pelo Cabo PM Leite e pelo Cabo PM Salomão, após a equipe tomar conhecimento da existência de mandado de prisão expedido pela Comarca de Vargem Grande do Sul. A pena a cumprir pelo crime é de 15 anos e seis meses em regime fechado.

Após diversas diligências pela cidade, a equipe obteve informações de que o procurado estaria em uma propriedade rural no município. No local, ele foi localizado e abordado. A busca pessoal não revelou nada de ilícito. Questionado sobre o mandado de prisão em seu desfavor, afirmou desconhecê-lo, momento em que foi dada voz de prisão. Não houve necessidade de uso de algemas.

O capturado foi encaminhado ao pronto atendimento para laudo médico cautelar. Em seguida, foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a prisão e registrou o boletim de ocorrência por captura de procurado. A ocorrência foi acompanhada pelo advogado do detido. O preso foi recolhido à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça.