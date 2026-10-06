Jovem é preso com 2,7 kg de maconha no Jd. São Lucas

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira, dia 5, em Vargem Grande do Sul, após policiais militares encontrarem 2,763 quilos de maconha, duas balanças de precisão e uma espingarda de pressão em sua casa, na rua Joaquim Margoto, no Jardim São Lucas. A ocorrência foi registrada às 22h56.

Os soldados Emiliano e Jangoas faziam patrulhamento ostensivo pelo bairro quando entraram na rua Joaquim Margoto e viram um Ford Ka preto vindo na contramão, com os faróis apagados. Na mesma hora, um homem saiu de uma residência e, ao perceber a aproximação da viatura, disfarçou e caminhou em direção à esquina. O carro deixou o local em alta velocidade.

Os policiais abordaram o homem e, na busca pessoal, encontraram uma porção de maconha embalada em plástico branco, pronta para a venda, além de R$ 10 em dinheiro, um cartão de banco e um aparelho celular.

Questionado sobre a existência de mais drogas na casa, ele disse que havia maconha para consumo próprio. Em seguida, levou a equipe até a residência, abriu a porta e acompanhou a vistoria. Dentro do guarda-roupa, os militares localizaram um saco plástico com quatro tabletes da droga, duas balanças de precisão, outro celular, uma faca com resquícios de maconha e uma espingarda de pressão. Segundo a ocorrência, o homem afirmou que guardava o material para outra pessoa, mas não revelou quem seria.

Ao todo, foram apreendidos 2,763 quilos de maconha, entre os quatro tabletes e a porção encontrada com ele, dois celulares, o cartão de banco, os R$ 10, a faca e a espingarda de pressão.

Preso em flagrante, o suspeito teve seus direitos constitucionais informados e foi levado ao Pronto Atendimento (PPA) local para exame médico. Depois, foi encaminhado ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde o delegado Arthur Rattes Andrade Carvalho ratificou a prisão em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça, na Cadeia Pública de São João da Boa Vista.