A equipe pré-infantil de ginástica artística do Departamento Municipal de Esportes e Lazer esteve no Ginásio Municipal de Esportes Zezé Bonga, em Itirapina, no último sábado, dia 14, para participar da terceira edição do Festival de Ginástica Artística TriboGym Fest.

O evento recebeu seis equipes visitantes e contou com festival para os níveis iniciante e base, competições de solo e salto nos níveis intermediário e avançado e árbitros profissionais. Na competição, as atletas de Vargem conquistaram resultados expressivos nos aparelhos solo e salto.

Júlia Mengali ficou em segundo lugar no salto; Maria Laura Schiavo e Antonella da Silva conquistaram o terceiro lugar no solo; Ana Luiza Almeida ficou em segundo lugar no solo e Myrella Anastácio conquistou o primeiro lugar no solo. Participaram ainda desta competição as atletas Cecília Giovanelli João, Helena Gonçalves e Valentina Leal.

“Parabéns às nossas pequenas ginastas por mais essa conquista. Que orgulho ver cada uma evoluindo, superando desafios e brilhando nas competições. Seguimos juntas, com muita dedicação, disciplina e amor pela ginástica”, enalteceu a professora Marina Francisco, responsável pela equipe.

Ela ainda agradeceu ao Departamento de Esportes e Lazer e a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul pelo apoio e incentivo.