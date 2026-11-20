Em sua primeira competição, o time adulto de basquete de Vargem Grande do Sul foi o vice-campeão da Copa Difusão 2026. Além do desempenho positivo no torneio, a equipe de Vargem Grande do Sul ainda contou com destaques individuais na competição, como Mateus Guerra, que foi líder do torneio em assistências, além de ser o maior pontuador da competição e Ryan da Silva, que anotou o maior número de rebotes.

Na decisão do título Vargem enfrentou o Palmeiras no último domingo, dia 15, em Guaxupé, e acabou perdendo a partida por 65 a 59. A equipe chegou à final após uma campanha que contou com cinco vitórias em oito jogos. O primeiro lugar ficou com Santa Cruz das Palmeiras e o terceiro com Guaxupé.

Os jogadores que representaram Vargem no torneio Mateus Guerra, Diego Góes, Flávio Rosa, Gustavo Thomaz, João Pedro, Joni Melo, Kayo Costa, Luís Mariano, Paulo Guerra, Ryan Valério e Vinícius Ramos.

Destaque individual

Capitão do time Matheus Guerra foi eleito para a seleção de Ouro do Torneio e também recebeu premiações individuais como o líder de assistências e maior cestinha. À Gazeta, ele falou sobre a Copa. “Foi uma competição de muito aprendizado, dedicação e superação. Fico muito feliz por conquistar o prêmio de Jogador de Ouro, além de terminar como líder em pontos, com 147, e líder em assistências, com 25. Individualmente, são conquistas que me deixam muito honrado, mas nada disso seria possível sem meus companheiros de equipe. Ficamos com o vice-campeonato, mas saímos com a certeza de que demos o nosso melhor dentro de quadra. Agradeço a Deus, à equipe e a todos que torceram e acreditaram no nosso trabalho. Essa conquista é de todos nós”, afirmou.

Desempenho positivo

De acordo com o vereador Gustavo Bueno, que é um dos incentivadores da modalidade e que também costuma jogar com o grupo em algumas ocasiões, o desempenho da equipe do torneio foi bastante positivo. “Esse vice-campeonato na Copa Difusão simboliza muito mais do que um troféu; representa o retorno de Vargem Grande do Sul ao protagonismo no basquete regional. Quando o poder público estende a mão e oferece condições reais de trabalho, nossos atletas respondem à altura dentro de quadra. Deixo aqui o meu reconhecimento público e o agradecimento de todo o elenco ao prefeito Celso Ribeiro e ao diretor de Esportes e Lazer, André Leone. A sensibilidade da Prefeitura em abraçar essa demanda foi decisiva para viabilizar nossa participação e colher esse resultado expressivo para a cidade”, disse.

Gustavo informou ainda que a equipe já se prepara para participar de um torneio de verão em Santa Rita do Passa Quatro e estuda a possibilidade de participar novamente da Copa Difusão em 2027.