O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Vargem Grande do Sul registrou quatro partidas sem empates no domingo, dia 15, em jogos disputados no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, e no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez. Real Cearense Futebol Clube, Palmeirinha Futebol Clube, Ajax Futebol Clube e Unidos do XXI Futebol Clube saíram de campo com os três pontos.

Na Vargeana, às 14h, o Real Cearense Futebol Clube derrotou o Shakhtar dos Lek por 2 a 0, com os dois gols de Kleber Montoya. Às 16h, no mesmo estádio, o Palmeirinha Futebol Clube venceu o Parceria Futebol Clube por 3 a 1. Francisco Torres, José Wilker e Wesley Andrade marcaram para o Palmeirinha, e Weverton Bernardi fez o gol do Parceria.

No CEE José Cortez, o Ajax Futebol Clube bateu o Cohab Futebol Clube por 2 a 0 às 14h, com gols de Gabriel Fernandes e Jean Gabriel. Na partida das 16h, o Unidos do XXI superou o Aliança Futebol Clube por 1 a 0, com gol de Wesley Gabriel.

O campeonato é realizado pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul e reúne 12 equipes divididas em dois grupos. O Grupo A é formado por Esporte Clube Luiz Gama, Meninos do Botafogo, Parceria Futebol Clube, Shakhtar dos Lek, Real Cearense Futebol Clube e Palmeirinha Futebol Clube.

O Grupo B tem Santana FC, Ajax Futebol Clube, Aliança Futebol Clube, Cohab Futebol Clube, Liverpool e Unidos do XXI FC. Os jogos são divididos entre a Vargeana e o CEE José Cortez.

A programação continuou na quinta-feira, dia 19, na Vargeana. Às 18h, jogam Aliança Futebol Clube e Ajax Futebol Clube e, em seguida, Parceria Futebol Clube e Meninos do Botafogo.

No domingo, dia 22, a Vargeana recebe Shakhtar dos Lek e Palmeirinha Futebol Clube às 14h, e Cohab Futebol Clube e Santana FC às 16h. No CEE José Cortez, Real Cearense Futebol Clube e Esporte Clube Luiz Gama jogam às 14h, e Unidos do XXI e Liverpool, às 16h.

Na quinta-feira, dia 26, também na Vargeana, o Esporte Clube Luiz Gama enfrenta o Parceria Futebol Clube às 18h15, e o Unidos do XXI encontra o Ajax Futebol Clube às 20h.