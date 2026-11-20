Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi capturado na quinta-feira, dia 19, na Rua Capitão Gabriel Ribeiro, no Centro de Vargem Grande do Sul. A Polícia Militar o localizou na residência do pai dele.

Os cabos PM Mateus e Leite, do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em serviço de rádio patrulhamento na viatura de prefixo I-24405, souberam do mandado de prisão. O documento foi expedido pela Comarca de Vargem Grande do Sul contra um indivíduo conhecido nos meios policiais.

Segundo o boletim, os policiais fizeram diversas diligências pela cidade até localizar o procurado na casa do pai, no Centro. Ele foi abordado e submetido a revista pessoal, e nada de ilícito foi encontrado com ele. Em seguida, os policiais informaram ao homem sobre o mandado expedido contra ele.

Conforme o relatado, os policiais precisaram usar algemas, por receio de fuga. O homem foi levado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) da cidade, onde recebeu atendimento médico e teve o laudo médico cautelar expedido.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil com natureza de captura de procurado. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça e foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.