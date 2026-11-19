Um homem com mandado de prisão expedido pela Justiça da comarca de Mococa foi capturado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (19) em Vargem Grande do Sul. A abordagem ocorreu por volta das 12h, na Rua Adayr Fernandes Costa, no Jardim Morumbi, em uma residência que, segundo o boletim, pertence à mãe do procurado.
De acordo com o documento, a equipe de rádio patrulhamento do 24º BPM-I, formada pelos cabos PM Mateus e Leite, na viatura I-24405, tinha em mãos o mandado e a informação de que o homem poderia estar na cidade. Os policiais fizeram diligências por diferentes pontos do município até localizá-lo.
Na abordagem, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Os policiais deram ciência do mandado de prisão, e o homem foi algemado por causa do receio de fuga, conforme registrado no boletim.
Em seguida, o procurado foi levado ao Pronto Atendimento do município para atendimento médico e emissão de laudo cautelar. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, que registrou a captura de procurado. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça e foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.
PM captura em Vargem homem procurado pela Justiça de Mococa
Um homem com mandado de prisão expedido pela Justiça da comarca de Mococa foi capturado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (19) em Vargem Grande do Sul. A abordagem ocorreu por volta das 12h, na Rua Adayr Fernandes Costa, no Jardim Morumbi, em uma residência que, segundo o boletim, pertence à mãe do procurado.