Um homem com mandado de prisão expedido pela Justiça da comarca de Mococa foi capturado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (19) em Vargem Grande do Sul. A abordagem ocorreu por volta das 12h, na Rua Adayr Fernandes Costa, no Jardim Morumbi, em uma residência que, segundo o boletim, pertence à mãe do procurado.

De acordo com o documento, a equipe de rádio patrulhamento do 24º BPM-I, formada pelos cabos PM Mateus e Leite, na viatura I-24405, tinha em mãos o mandado e a informação de que o homem poderia estar na cidade. Os policiais fizeram diligências por diferentes pontos do município até localizá-lo.

Na abordagem, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Os policiais deram ciência do mandado de prisão, e o homem foi algemado por causa do receio de fuga, conforme registrado no boletim.

Em seguida, o procurado foi levado ao Pronto Atendimento do município para atendimento médico e emissão de laudo cautelar. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, que registrou a captura de procurado. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça e foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.