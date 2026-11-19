O Motoclube Ovelhas Negras, de Vargem Grande do Sul, anunciou a realização da 4ª edição do Motorock Fest, marcada para os dias 18, 19 e 20 de junho de 2027, no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento.

O evento também marcará os 25 anos de fundação do Motoclube Ovelhas Negras, criado em 2002. De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir motociclistas e apreciadores do rock em três dias de encontro na cidade.

Com a realização do festival, Vargem Grande do Sul será novamente ponto de encontro para os amantes do motociclismo. Mais informações sobre a programação serão divulgadas posteriormente.