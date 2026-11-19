A Casa Dom Bosco de Vargem Grande do Sul está recebendo doações de roupas, calçados, móveis, brinquedos, utensílios domésticos e outros itens em bom estado de conservação. A entidade também disponibiliza a retirada dos donativos, mediante agendamento pelo WhatsApp (19) 3641-1713. As entregas podem ser feitas diretamente na sede, localizada na Rua Silva Jardim, nº 956, no bairro Pacaembu.

Segundo o presidente da instituição, Eder Pinheiro, a Casa Dom Bosco mantém um bazar físico por meio de uma parceria com uma pessoa de Casa Branca, responsável pela organização, separação, precificação e comercialização dos produtos recebidos.

Todo o material arrecadado é encaminhado à parceira, que realiza o trabalho de preparação e venda dos itens. O valor obtido é repassado semanalmente à Casa Dom Bosco e destinado à manutenção das atividades da entidade e ao atendimento das crianças e adolescentes acolhidos.

Eder ressalta que as doações continuam sendo fundamentais para a manutenção da parceria e para a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela instituição.