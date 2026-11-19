O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), ligado à Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul, realizou na sexta-feira, dia 13 de novembro, o Coquetel Entre Elas. O evento reuniu empreendedoras e convidados em uma programação voltada ao empreendedorismo feminino, ao desenvolvimento pessoal e à valorização das mulheres.

A abertura foi conduzida pelo presidente da ACI, Marcelo Terra, que destacou a importância dos movimentos de incentivo ao empreendedorismo feminino e a atuação do CMEC no município. Segundo a secretária executiva do Conselho, Simone Mori, o encontro também contou com a participação do Sebrae, que promoveu a palestra “Inteligência Emocional na Prática”, ministrada por Cibele Gulin. Kátia e Mariana, integrantes da equipe do Sebrae de Vargem Grande do Sul, também estiveram presentes.

Durante o evento, foram homenageadas as empreendedoras destaque. Receberam o reconhecimento Elisangela Cremação, da Cremasco Moda Cristã; Anna Luiza C. Jesus Santos, da Luchic Brechó; e Maria Claudia Ronqui, da Mistura Já.

A programação contou ainda com a apresentação musical do cantor Danilo Angeli, que animou os participantes com seu repertório. O evento teve o patrocínio da Auto Peças Fabiano, Ampla Mais e Fitt Club.

Fotos: Arquivo Pessoal