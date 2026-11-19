Padre Richard Strazza da Silva realizará, quarta-feira, dia 25 de novembro, a defesa pública de sua tese de doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

A sessão está marcada para quarta-feira, às 13h, no auditório da universidade. O trabalho tem como título “Status Quaestionis do Rito do Lava-Pés na Igreja Romana e sua Condição Paradigmática para a Sinodalidade”.

De acordo com o relatado à Gazeta, o estudo aborda o rito do Lava-Pés na Igreja Romana e sua relação com a sinodalidade. A defesa representa a conclusão de um percurso de estudos e pesquisas desenvolvido pelo doutorando.

O evento será aberto ao público, e o convite também se estende a familiares e amigos.