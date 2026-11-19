A Destilaria Geest, em parceria com o bartender Rodrigo Leal, irá realizar um curso gratuito de coquetelaria nos dias 7 e 8 de dezembro, em Vargem Grande do Sul.

A capacitação abordará noções básicas de coquetelaria, técnicas de preparo, hospitalidade, boas práticas e conhecimentos sobre bebidas destiladas. A atividade será realizada das 18h30 às 22h, na Destilaria Geest, localizada na Rua Ivo Rodrigues, nº 13.

O curso é exclusivo para maiores de 18 anos e tem como objetivo apresentar conhecimentos e técnicas da área de coquetelaria.