A equipe de robótica Cyberdragons, do Colégio Vitória, de Vargem Grande do Sul, esteve na cidade de Conde, no estado da Paraíba, para participar da etapa nacional da Federation of International Robot Sports Association (Fira), competição internacional de robótica. A equipe participou da etapa estadual em junho, em Santo André, onde conquistou cinco premiações nas seis modalidades em que competiu, garantindo, assim, a classificação para a etapa nacional.

De 17 a 19 de novembro, a equipe composta por Victor Cazarotto, Rafael Vidal (Rafinha), Enzo Mendonça (Enzinho) e Guilherme Santos (Gui) competiu na etapa nacional, conquistando o terceiro lugar na modalidade DRC Explorer, que consistia em programar um robô de resgate, e o primeiro lugar na modalidade Missão Impossível, na qual um desafio era revelado apenas no dia do evento. A partir daí, as equipes tinham um período determinado para criar e programar um robô capaz de concluir a tarefa proposta.

No desafio Missão Impossível, a equipe precisou ser ágil e persistente para conseguir concluir a prova. “Tivemos que correr contra o tempo, dividir as tarefas e trabalhar em equipe para conseguirmos concluir o desafio com êxito e somar uma boa pontuação”, disse Victor.

Fotos: Arquivo Pessoal

“Em uma competição de robótica, imprevistos acontecem, e esta foi um exemplo claro dos problemas que podemos enfrentar, mesmo quando o robô está totalmente pronto”, disse Matheus Giglio da Silva, técnico da equipe. “Todos os membros da equipe estiveram envolvidos, trabalhando em conjunto para superar os desafios”, complementou.

Gui acrescentou que foi necessário rever a estratégia da equipe diante dos imprevistos. “Durante a modalidade DRC Explorer, enfrentamos problemas com os sensores utilizados pelo robô devido à iluminação do ambiente. Diante disso, tivemos que mudar toda a nossa estratégia para conseguir superar o desafio”, comentou.

Com esses resultados, a equipe garantiu a classificação para o mundial de 2027, que acontecerá na Malásia, marcando, assim, mais uma conquista na história da Cyberdragons.