Um homem de 85 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 19, em Vargem Grande do Sul, suspeito de importunação sexual contra uma menina de 9 anos, porte de arma branca e ameaça contra a mãe da criança. O caso ocorreu por volta das 8h03, no cruzamento da Rua Manoel Marta com a Rua Victório Cancellier, no Jardim Santa Marta. O atendimento foi feito pelos cabos da PM Mateus e Leite, da viatura I-24405. Eles tiveram o apoio da viatura I-24439, do CGP 4, tripulada pelo 2º sargento PM Correa e pela cabo PM Mariana.

Segundo o boletim da Polícia Militar, a equipe de rádio patrulhamento do 24º BPM-I foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência registrada inicialmente como desinteligência em via pública. No local, os policiais encontraram a mulher e a filha, que relataram o que havia acontecido. A criança foi preservada de imediato.

De acordo com o relato das vítimas, o idoso teria tocado o próprio órgão genital por dentro da calça e caminhado em direção à menina. Ele ainda teria oferecido balas e doces à criança. A mãe afirmou ter sido ameaçada pelo homem com uma faca.

Diante das informações, os policiais foram até a residência do suspeito. Na abordagem e na revista pessoal, encontraram uma faca de cabo verde na cintura do idoso, a mesma que, conforme o boletim, teria sido usada para ameaçar a mãe da menina. Questionado sobre os fatos, ele negou as acusações. Foi dada voz de prisão pelos crimes de importunação sexual, porte de arma branca e ameaça, sem necessidade do uso de algemas.

O suspeito foi levado ao Pronto Atendimento do município para a realização de laudo médico cautelar. Em seguida, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência de natureza importunação sexual envolvendo criança ou adolescente, porte de arma branca e ameaça. A delegacia ratificou a voz de prisão, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Depois, foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.