Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, preparou uma programação especial para valorizar a cultura afro-brasileira e promover a reflexão sobre a igualdade racial.

A fachada da Casa da Cultura recebeu uma decoração temática, com painéis que destacam a representatividade, a identidade e a valorização da população negra. De acordo com a prefeitura, a iniciativa busca dar visibilidade à importância da data e reforçar o respeito à diversidade cultural.

Além da decoração, o Departamento de Cultura e Turismo promoveu, na quinta-feira, dia 19, a exibição gratuita do filme “Estrelas Além do Tempo”.

O Brasil celebra em 20 de novembro o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em homenagem à resistência negra à escravidão e como momento de reflexão sobre racismo e desigualdade. A data foi escolhida em 1971 pelo Grupo Palmares, formado por estudantes universitários gaúchos, e lembra a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, em 1695. Instituída como Dia Nacional da Consciência Negra pela Lei nº 12.519/2011, a data se tornou feriado nacional pela Lei nº 14.759/2023, valendo em todo o país desde 2024.

Em Vargem Grande do Sul, a data é lembrada desde 2009 com a Semana da Consciência Negra, incluída no Calendário de Eventos municipais por projeto do vereador Wilsinho Fermoselli, aprovado por unanimidade pela Câmara e sancionado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes, em seu primeiro mandato.