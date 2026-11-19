Celebrado em 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é uma data de reflexão sobre a história da população negra no Brasil, o combate ao racismo e a busca por igualdade de oportunidades. Em Vargem Grande do Sul, um dos instrumentos voltados à promoção da inclusão é a política de cotas raciais nos concursos públicos e processos seletivos municipais, estabelecida pela Lei Municipal nº 5.034, de 6 de novembro de 2024.

A legislação representa uma medida de ação afirmativa que busca ampliar a participação da população negra no funcionalismo público, contribuindo para reduzir desigualdades históricas e garantir maior representatividade nos espaços da administração pública.

As cotas raciais são políticas públicas destinadas a enfrentar desigualdades que dificultam o acesso de determinados grupos a oportunidades de educação, trabalho e participação social. No serviço público, a reserva de vagas busca proporcionar condições mais equilibradas de concorrência, reconhecendo que a igualdade de oportunidades também depende de medidas que considerem as desigualdades existentes na sociedade.

Como funciona a lei

Procurada pela Gazeta de Vargem Grande, a prefeitura informou que a aplicação da política de cotas ocorre nos respectivos concursos públicos e processos seletivos, respeitando as regras previstas na legislação municipal e nos editais de cada seleção.

Segundo a administração municipal, a etapa de avaliação fenotípica integra o próprio processo seletivo e fica sob responsabilidade da banca organizadora, que conduz a análise e o controle conforme os critérios estabelecidos na legislação e nas normas aplicáveis.

No momento das convocações para admissão, o Poder Executivo considera o número de vagas e os percentuais legalmente destinados às cotas. Também são observadas a classificação dos candidatos, as respectivas listas e as regras de alternância entre a ampla concorrência e a lista de candidatos cotistas.

Fiscalização e responsabilidade

Quanto a eventuais questionamentos ou suspeitas envolvendo a utilização das cotas, a administração municipal entende que qualquer situação dessa natureza deve ser tratada com responsabilidade, observando os procedimentos legais, os critérios técnicos e as instâncias competentes, sem espaço para julgamentos baseados em suposições ou informações não devidamente apuradas.

Por fim, a gestão municipal reafirmou à Gazeta seu compromisso com a valorização da diversidade, o respeito às diferenças e o fortalecimento de políticas públicas que promovam a inclusão. “O Dia da Consciência Negra representa uma oportunidade importante de reflexão sobre a história, as desigualdades ainda presentes em nossa sociedade e a necessidade de ações concretas para garantir que todos tenham condições mais justas de acesso às oportunidades. As políticas de cotas fazem parte desse processo e constituem instrumentos importantes de reconhecimento, reparação histórica, promoção da equidade e construção de uma sociedade com mais oportunidades para todos”, destacou a prefeitura.