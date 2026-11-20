Um homem foi preso em flagrante na noite de quinta-feira, dia 19, suspeito de agredir a esposa com um soco no nariz, na Rua Geraldo Barticioti, em Vargem Grande do Sul. O caso foi registrado como violência doméstica. A Polícia Militar foi acionada às 21h38.

Os cabos PM Ricardo e Patente, da 4ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior, foram enviados ao local pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). A informação inicial era de que a solicitante havia sido agredida pelo marido. A equipe atuou na viatura de prefixo I-24405.

No local, a vítima contou aos policiais que trabalhava em casa quando o marido chegou, aparentemente embriagado, e se deitou no tapete da sala. Ela pediu que ele se levantasse e fosse para a cama. Ao tentar ajudá-lo, segundo seu relato, levou um soco no nariz, que sangrou. Em seguida, ela ligou para o 190.

A mulher relatou ainda que, após a agressão, o homem saiu da casa, ficou na calçada e passou a xingá-la, chamando-a de “vagabunda”. Ouvido pelos policiais, o suspeito negou ter agredido a esposa.

O casal foi levado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exames de corpo de delito. Segundo o boletim, os laudos de ambos não constataram lesões. Depois, os dois foram conduzidos ao Plantão Policial de São João da Boa Vista.

A ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, Matheus Henrique Felicio, que ratificou a voz de prisão em flagrante do homem por crime no contexto de violência doméstica. O caso foi registrado no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (BOPM) nº 16162/26 e no Boletim de Ocorrência da Polícia Civil (BOPC) nº RO5595-1/26. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.