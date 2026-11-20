A equipe de Cricket de Vargem Grande do Sul esteve no último sábado, dia 14, em Águas da Prata para disputar a final do Campeonato Intermunicipal de Cricket, enfrentando a equipe de Aguaí em uma partida bastante disputada e emocionante, pela categoria cadete.

O confronto foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes. Vargem Grande do Sul iniciou a partida no ataque, enquanto Aguaí começou na defesa. Após um jogo muito competitivo, a equipe de Vargem acabou sendo superada pelo placar de 31 a 30, conquistando, assim, o segundo lugar na competição e a medalha de prata.

Além da conquista coletiva, Vargem Grande do Sul também se destacou nas premiações individuais, obtendo dois importantes reconhecimentos. Gustavo da Costa foi eleito o melhor rebatedor (batting) do campeonato e Kauã Felipe Cadini Cerqueira foi considerado o melhor defensor de campo (fielder) do torneio. “Demonstrando o talento e a dedicação dos atletas ao longo da competição”, destacou Matheus Leandrini, um dos treinadores da equipe.

Outro destaque foi a convocação de atletas para a Seleção Estadual de São Paulo. Ao final do campeonato, os jogadores que mais se sobressaíram tiveram a oportunidade de ser selecionados para representar o estado. Entre eles, três atletas de Vargem Grande do Sul foram convocados para integrar a equipe paulista: Gustavo da Costa, Kauã Cerqueira e Henrique Alves Martins Germano.

Os atletas se preparam para um novo desafio. Na próxima quarta-feira, dia 25, representarão o estado de São Paulo em um confronto interestadual contra a equipe de Minas Gerais.