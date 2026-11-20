O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizou o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo, de 12 a 14 de novembro, no Estádio Olímpico do Ibirapuera, Ícaro de Castro Mello, em São Paulo. A competição encerra a temporada de 2026 da modalidade com a participação de 841 atletas de pista e campo. No torneio, o atleta paralímpico Paulo Guerra, representante de Vargem Grande do Sul, se consagrou campeão brasileiro de salto em altura, na classe T47.

Paulo Guerra competiu no dia 12 e conquistou mais um título para sua carreira ao alcançar um salto na marca de 1,80 metro. A prova teve início às 11h20 e conforme comentou à Gazeta de Vargem Grande, ele entrou na competição concentrado e determinado. “Estava com um objetivo muito claro: conquistar o primeiro lugar. Com confiança, dedicação e muita determinação, consegui alcançar o resultado esperado e subir ao lugar mais alto do pódio”, disse.

Ele destacou que a conquista ganha um significado ainda maior por conta dos desafios superados ao longo deste ano. No final de 2025, Paulo passou por uma cirurgia de reconstrução do tendão patelar, iniciando posteriormente um intenso processo de reabilitação, que durou aproximadamente seis meses.

Desde então, ele disse que vem trabalhando diariamente para recuperar sua condição física, superar as inseguranças e retomar seu melhor desempenho nas pistas. “Cada treinamento e cada competição representam mais um passo nessa caminhada de recuperação e evolução”, afirmou. “Foi um ano muito difícil, de muito trabalho, dedicação e superação. Depois de passar por uma cirurgia e enfrentar seis meses de reabilitação, voltar a competir e conquistar resultados como esse é motivo de muita felicidade e gratidão. Tenho aprendido a respeitar cada etapa do processo, evoluindo um degrau de cada vez. Hoje, olhar para trás e ver tudo o que consegui construir ao longo deste ano me deixa muito feliz”, destacou o atleta.

Para Paulo, o título brasileiro representa o encerramento da temporada de 2026 e também a confirmação de que todo o esforço realizado durante o ano está trazendo resultados. Ele agradeceu a Deus, aos profissionais envolvidos em sua preparação e recuperação, aos familiares, amigos, apoiadores e patrocinadores que estiveram ao seu lado durante esse período. O atleta também destaca a importância do apoio recebido do Departamento de Esporte e Lazer da prefeitura de Vargem.

Segundo Paulo, mais do que a medalha de ouro, o resultado de 1,80 metro representa uma vitória construída com paciência, disciplina e perseverança. “Minha deficiência nunca definiu meus limites. E minha cirurgia não definiu o fim da minha história. Continuo acreditando, trabalhando e subindo um degrau de cada vez”, finalizou.