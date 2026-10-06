PM que trabalhava em Vargem é encontrado morto em Poços junto com filho de dois anos

Segundo informações da EPTV de Poços de Caldas, uma criança de 2 anos foi encontrada morta a tiros dentro da casa do pai, de 39 anos, na noite desta segunda-feira (5), em Poços de Caldas (MG). Segundo a Polícia Militar, o homem — que é o principal suspeito do crime — também foi encontrado morto no imóvel, no bairro Jardim Esperança.

Ainda conforme a PM, a mãe relatou que o ex-companheiro havia buscado o filho para passar a tarde com ele. Como não devolveu a criança no horário combinado e não atendia às ligações, ela foi até a residência acompanhada de um familiar.

De acordo com a polícia, após conseguir acesso ao imóvel, foram encontrados o homem e a criança já sem vida. A PM isolou o local e acionou a perícia técnica. O Samu confirmou os óbitos.

Policiais militares de São Paulo também acompanharam a ocorrência. Em entrevista à reportagem, o tenente J. Santos informou que o cabo trabalhava na seção administrativa do pelotão de Vargem Grande do Sul, pertencente ao 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior, e não atuava no patrulhamento das ruas.