Classificados

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Jovens se realizam no 1º Baile das Debutantes da cidade
O sonho de várias jovens de Vargem Grande do Sul tornou-se realidade no último sábado, 26, quando participaram do 1º Baile de Debutantes realizado no Clube Vargengrandense, um projeto do vereador Ratinho, que também realizava um antigo sonho ao...
Gente e Fatos
Aniversário de casamento de Lígia e RafaelA jornalista Lígia de Paiva Ligabue, da Gazeta de Vargem Grande, e o engenheiro mecânico Rafael Bueno Queiroz celebram 20 anos de casamento neste dia 7 de outubro, quarta-feira, em Kalundborg, Dinamarca, onde...