Jovens se realizam no 1º Baile das Debutantes da cidade

O sonho de várias jovens de Vargem Grande do Sul tornou-se realidade no último sábado, 26, quando participaram do 1º Baile de Debutantes realizado no Clube Vargengrandense, um projeto do vereador Ratinho, que também realizava um antigo sonho ao proporcionar às jovens esta experiência em debutar aos 15 anos, dançando uma valsa com seus padrinhos e sendo acompanhadas por seus familiares.

O evento só foi possível com a parceria realizada com vários patrocinadores, além de uma equipe que ajudou Ratinho na organização da festa. Foram cerca de 40 voluntários que ajudaram desde o fornecimento dos salgadinhos e bebidas, como também na decoração do ambiente. Não foi servido bebida alcóolica aos presentes.

Dentre as autoridades presentes, estavam o vice-prefeito Guilherme Nicolau, o presidente da Câmara Maicon Canato, a vereadora Giovana Carvalho, que ajudou muito nos preparativos do 1º Baile das Debutantes e o vereador Paulinho da Prefeitura.

As debutantes receberam os vestidos para a ocasião e participaram da festa acompanhadas de seus familiares. Durante o evento, foram oferecidos salgadinhos e refrigerantes aos convidados, além de música para animar a celebração.

O vereador explicou que a intenção era que a prefeitura pudesse promover o baile todo ano, mas que o prefeito Celso Ribeiro alegou as dificuldades financeiras de realizar um evento deste porte, mas que após solicitação de Ratinho, o prefeito aprovou que o Clube Vargengrandense fosse cedido para a realização da festa.

Participaram do baile vinte e cinco alunas de escolas públicas que tiveram as melhores notas. Elas foram ensaiadas pelo professor Ivair e também contaram com o trabalho da cabeleireira Lúcia, no preparo dos cabelos e maquiagem. Maicon Alcântara, que trabalha no departamento de Comunicação da prefeitura, fez a apresentação das debutantes. O som ficou por conta do DJ Gabé.

Em entrevista à Gazeta, Ratinho disse que a realização deste baile também era um sonho de sua filha Evelyn Mendonça de Figueiredo, falecida em 22 de julho de 2018, aos 35 anos de idade. Ratinho agradece de coração todos os patrocinadores que apoiaram esta iniciativa. “Que Deus abençoe a todos vocês, que de uma maneira ou de outra se fizeram presentes e acreditaram em mais este sonho e que fizeram a felicidade de tantas jovens e seus familiares”, disse.

Fotos: Natália Machado