Gente e Fatos

Aniversário de casamento de Lígia e Rafael

A jornalista Lígia de Paiva Ligabue, da Gazeta de Vargem Grande, e o engenheiro mecânico Rafael Bueno Queiroz celebram 20 anos de casamento neste dia 7 de outubro, quarta-feira, em Kalundborg, Dinamarca, onde vivem. O casal recebe todo o carinho do filho Pedro e as mensagens dos amigos e toda a família do Brasil

Renne Maaz comemorou 96 anos

Cercada do carinho de sua amorosa família, a matriarca Renne Maaz comemorou 96 anos, no dia 27, quando recebeu toda atenção e carinho dos filhos, genros, noras, netos, bisnetos e amigos

Norberto Pólito

Aniversaria neste domingo, dia 4, Norberto Pólito quando recebe os cumprimentos da esposa Selma, dos filhos Cláudia, Rangel e Natália, dos netos Henrique, Matheus, Isabella, Júlia, Renato, Renata, Gabriela e Enzo, além de seus familiares e amigos