Gente e Fatos

A jornalista Lígia de Paiva Ligabue, da Gazeta de Vargem Grande, e o engenheiro mecânico Rafael Bueno Queiroz celebram 20 anos de casamento neste dia 7 de outubro, quarta-feira, em Kalundborg, Dinamarca, onde vivem. O casal recebe todo o carinho do filho Pedro e as mensagens dos amigos e toda a família do Brasil
Renne Maaz comemorou 96 anos
Cercada do carinho de sua amorosa família, a matriarca Renne Maaz comemorou 96 anos, no dia 27, quando recebeu toda atenção e carinho dos filhos, genros, noras, netos, bisnetos e amigos
Norberto Pólito
Aniversaria neste domingo, dia 4, Norberto Pólito quando recebe os cumprimentos da esposa Selma, dos filhos Cláudia, Rangel e Natália, dos netos Henrique, Matheus, Isabella, Júlia, Renato, Renata, Gabriela e Enzo, além de seus familiares e amigos
O sonho de várias jovens de Vargem Grande do Sul tornou-se realidade no último sábado, 26, quando participaram do 1º Baile de Debutantes realizado no Clube Vargengrandense, um projeto do vereador Ratinho, que também realizava um antigo sonho ao...
Aniversário de casamento de Lígia e RafaelA jornalista Lígia de Paiva Ligabue, da Gazeta de Vargem Grande, e o engenheiro mecânico Rafael Bueno Queiroz celebram 20 anos de casamento neste dia 7 de outubro, quarta-feira, em Kalundborg, Dinamarca, onde...
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