Flagrante no Jardim Paulista termina com 100 porções de droga

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de domingo, 4 de outubro, em Vargem Grande do Sul. A prisão ocorreu por volta das 22h55, durante patrulhamento ostensivo e preventivo da Polícia Militar pelo Jardim Paulista.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares passaram pela Rua Luis Pascoal Costela, em frente a um bar, e avistaram o suspeito. Com a aproximação da viatura, ele escondeu um objeto na cintura. Diante da atitude suspeita, e pelo fato de a equipe já conhecer o envolvimento do homem com o tráfico, os policiais fizeram a abordagem e a busca pessoal.

Na cintura do abordado, os policiais encontraram uma porção de cocaína. Em uma sacola que ele carregava, havia uma porção de maconha e uma balança de precisão. Questionado, o homem admitiu que a droga era destinada à venda e disse que haveria mais entorpecentes em sua casa, na Rua Benedito Ribeiro da Silva.

Após a voz de prisão em flagrante, os policiais usaram algemas, o que, segundo o boletim, foi necessário para resguardar a integridade física do preso e da equipe. Em seguida, os militares seguiram até a residência, com apoio de uma segunda equipe da PM, e foram atendidos por uma irmã do suspeito, que autorizou e acompanhou a busca.

No imóvel, os policiais localizaram quatro porções de cocaína dentro de um pote de arroz, na cozinha. Na lavanderia, encontraram uma sacola com 94 porções de maconha e uma tesoura. O preso assumiu a propriedade de todas as drogas e reafirmou que seriam vendidas.

Somadas as duas porções apreendidas com o homem na abordagem e as 98 encontradas na casa, a operação resultou na apreensão de 100 porções de entorpecentes, entre cocaína e maconha.

O homem foi levado ao Pronto Atendimento local, onde passou por exame médico, e o laudo cautelar foi expedido. Depois, foi apresentado no plantão policial de São João da Boa Vista, onde a delegada Brenda Serafim ratificou a prisão em flagrante. Ele permanece preso à disposição da Justiça.