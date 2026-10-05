Veja a lista dos deputados mais votados em Vargem

Deputado Federal

Para deputado federal em Vargem Grande do Sul, o mais votado foi o candidato Baleia Rossi com 3481 votos. Abaixo a relação dos candidatos a deputado federal mais votado no município:

Lucas Pavanato (PL) 2965 votos

Erika Hilton (PSOL) 692 votos

Samia Bonfim (PSOL) 200 votos

Kim Kataguiri (Missão) 363 votos

Tabata Amaral (PSB) 114 votos

Renato Bolsonaro (PL) 441 votos

Sargento Nantes (PP) 163 votos

Maurício Neves (PP) 168 votos

Luciene Cavalcante (PSOL) 178 votos

Baleia Rossi (MDB) 3481 votos

Marcos Pereira (Republicanos) 253 votos

Marco Vinholi (Republicanos) 1396 votos

Paulo Alexandre Barbosa (PSD) 421 votos

Gilmar Tatto (PT) 193 votos

Celso Russomano (Republicanos) 244 votos

Paulo Teixeira (PT) 458 votos

Miguel Lombardi (PL) 611 votos

Jonas Donizetti (PSB) 203 votos

Altair Moraes (Republicanos) 435 votos

Maria Rosas (Republicanos) 394 votos

A candidata de Vargem; Danutta Rossetto (Republicanos) teve 208 votos no município. No computo geral Danutta obteve 524 votos em todo estado de São Paulo. Já Lucila Garcia (PSD) obteve 517 votos em Vargem e no computo geral no estado de São Paulo 751 votos.

Deputado Estadual

Para deputado estadual o mais votado em Vargem Grande do Sul foi Barros Munhoz (PSD) com 5189 votos. Veja a lista dos mais votados no município:

Eduarda Campopiano (PL) 1.697 votos

Dani Alonso (PL) 479 votos

Barros Munhoz (PSD) 5189 votos

Danilo Balas (PL) 162 votos

Luiza Erundina (PSOL) 480 votos

Sebastião Santos (Republicanos) 442 votos

Caruso (MDB) 1187 votos

Paulo Fiorilo (PT) 261 votos

Simão Pedro (PT) 295 votos

Franco Sardeli (PL) 316 votos

Luís Fernando (PT) 349 votos

Gilmaci Santos (Republicanos) 483 votos

Valéria Bolsonaro (PL) 150 votos

Daniel Soares (União) 152 votos

Átila Jacomussi (PRD) 83 votos

Edna Macedo (Republicanos) 179 votos

Fabiana Bolsonaro (PL) 153 votos

Xerife do Consumidor (Republicanos) 223 votos

Caio França (PSB) 77 votos

Marta Costa (PSD) 162 votos

Rogério Nogueira (PSD) 183 votos

Felipe Sertanejo (PL) 207 votos

Marcos Damásio (PL) 114 votos

Bruna Furlan (Republicanos) 133 votos

Paula da Banca Feminista (PSOL) 102 votos

Carlos Giannazi (PSOL) 289 votos

Sofia Favero (PSOL) 217 votos

Eduardo Suplicy (PT) 217 votos

Observação: Sobre os resultados dos outros candidatos o leitor poderá entrar no app store e baixar o aplicativo Resultados

Presidente da República

Com 100% dos votos apurados para presidente em Vargem Grande do Sul, Flávio Bolsonaro (PL) obteve 13.918 votos ou 63,56% dos votos. Já o candidato Lula (PT) obteve 6.003 votos ou 27,41%

Augusto Cury (Avante) – 743 votos – 3,39%; Ronaldo Caiado (PSD) – 622 votos – 2,84%; Renan Santos (Missão) – 516 votos – 2,36% e Zema(Novo) – 63 votos – 0,29%.

Governador

Para governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) apurado 100% das urnas obteve 15.333 votos ou 76,40%. O candidato Fernando Haddad (PT) teve 4.618 votos perfazendo 23,01%.

Senador

Para senador Guilherme Derrite (PP) – 13.874 votos (37,44%)

André do Prado (PL) – 13.763 votos (37,14%)

Simone Tebet (PSB) – 4.625 votos (12,48%)

Marina Silva (Rede) – 4.101votos (11,7%)

Fotos: Redes Sociais/Arquivo Gazeta