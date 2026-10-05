Veja a lista dos deputados mais votados em Vargem
Deputado Federal
Para deputado federal em Vargem Grande do Sul, o mais votado foi o candidato Baleia Rossi com 3481 votos. Abaixo a relação dos candidatos a deputado federal mais votado no município:
Lucas Pavanato (PL) 2965 votos
Erika Hilton (PSOL) 692 votos
Samia Bonfim (PSOL) 200 votos
Kim Kataguiri (Missão) 363 votos
Tabata Amaral (PSB) 114 votos
Renato Bolsonaro (PL) 441 votos
Sargento Nantes (PP) 163 votos
Maurício Neves (PP) 168 votos
Luciene Cavalcante (PSOL) 178 votos
Baleia Rossi (MDB) 3481 votos
Marcos Pereira (Republicanos) 253 votos
Marco Vinholi (Republicanos) 1396 votos
Paulo Alexandre Barbosa (PSD) 421 votos
Gilmar Tatto (PT) 193 votos
Celso Russomano (Republicanos) 244 votos
Paulo Teixeira (PT) 458 votos
Miguel Lombardi (PL) 611 votos
Jonas Donizetti (PSB) 203 votos
Altair Moraes (Republicanos) 435 votos
Maria Rosas (Republicanos) 394 votos
A candidata de Vargem; Danutta Rossetto (Republicanos) teve 208 votos no município. No computo geral Danutta obteve 524 votos em todo estado de São Paulo. Já Lucila Garcia (PSD) obteve 517 votos em Vargem e no computo geral no estado de São Paulo 751 votos.
Deputado Estadual
Para deputado estadual o mais votado em Vargem Grande do Sul foi Barros Munhoz (PSD) com 5189 votos. Veja a lista dos mais votados no município:
Eduarda Campopiano (PL) 1.697 votos
Dani Alonso (PL) 479 votos
Barros Munhoz (PSD) 5189 votos
Danilo Balas (PL) 162 votos
Luiza Erundina (PSOL) 480 votos
Sebastião Santos (Republicanos) 442 votos
Caruso (MDB) 1187 votos
Paulo Fiorilo (PT) 261 votos
Simão Pedro (PT) 295 votos
Franco Sardeli (PL) 316 votos
Luís Fernando (PT) 349 votos
Gilmaci Santos (Republicanos) 483 votos
Valéria Bolsonaro (PL) 150 votos
Daniel Soares (União) 152 votos
Átila Jacomussi (PRD) 83 votos
Edna Macedo (Republicanos) 179 votos
Fabiana Bolsonaro (PL) 153 votos
Xerife do Consumidor (Republicanos) 223 votos
Caio França (PSB) 77 votos
Marta Costa (PSD) 162 votos
Rogério Nogueira (PSD) 183 votos
Felipe Sertanejo (PL) 207 votos
Marcos Damásio (PL) 114 votos
Bruna Furlan (Republicanos) 133 votos
Paula da Banca Feminista (PSOL) 102 votos
Carlos Giannazi (PSOL) 289 votos
Sofia Favero (PSOL) 217 votos
Eduardo Suplicy (PT) 217 votos
Observação: Sobre os resultados dos outros candidatos o leitor poderá entrar no app store e baixar o aplicativo Resultados
Presidente da República
Com 100% dos votos apurados para presidente em Vargem Grande do Sul, Flávio Bolsonaro (PL) obteve 13.918 votos ou 63,56% dos votos. Já o candidato Lula (PT) obteve 6.003 votos ou 27,41%
Augusto Cury (Avante) – 743 votos – 3,39%; Ronaldo Caiado (PSD) – 622 votos – 2,84%; Renan Santos (Missão) – 516 votos – 2,36% e Zema(Novo) – 63 votos – 0,29%.
Governador
Para governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) apurado 100% das urnas obteve 15.333 votos ou 76,40%. O candidato Fernando Haddad (PT) teve 4.618 votos perfazendo 23,01%.
Senador
Para senador Guilherme Derrite (PP) – 13.874 votos (37,44%)
André do Prado (PL) – 13.763 votos (37,14%)
Simone Tebet (PSB) – 4.625 votos (12,48%)
Marina Silva (Rede) – 4.101votos (11,7%)
Fotos: Redes Sociais/Arquivo Gazeta