Campeonato de Futsal chega em fase de definição

Bão Di Goli e Cohab são os dois primeiros semifinalistas do Campeonato Municipal de Futsal. As partidas de quartas de final que definiram a classificação dessas equipes foram disputadas na última terça-feira, dia 29 de setembro, no ginásio do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez. O torneio, que é realizado pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Esporte e Lazer.

O Bão Di Goli conquistou a sua vaga na semifinal ao vencer o III Vilas em um jogaço com 7 gols. O time abriu 3 gols de vantagem ainda no primeiro tempo e parecia que a segunda etapa seria apenas para administrar o placar. Logo no início da segunda etapa, o III Vilas fez seu primeiro gol, mas um minuto depois, o Bão Di Goli voltou a ampliar.

O III Vilas seguiu pressionando. Aos 15 minutos fez seu segundo gol e no último lance da partida, há 10 segundos do final, fez o terceiro, mas já não havia mais tempo para igualar o placar. Pelo Bão Di Goli, Wellington e Eduardo Henrique marcaram dois gols cada um. Os gols do III Vilas foram de Francisco, Evandro e Evens.

No jogo seguinte, o Cohab eliminou o AFA por 4 a 2. Leonardo marcou dois gols, Gustavo e Tiago marcaram um cada um pelo Cohab. Os gols do AFA foram marcados por Mateus e Felipe.

Semifinais

Os outros dois finalistas seriam definidos em jogos da quinta-feira, dia 1º de outubro, após o encerramento da edição da Gazeta de Vargem Grande. O Luiz Gama jogou contra o Aliança e o Meninos do Botafogo enfrentou o Raio.

As partidas da semifinal serão disputadas nesta terça-feira, dia 6. A primeira partida será entre o Bão Di Goli e o Cohab, às 19h30. Na sequência, às 20h30, os vencedores dos jogos de quinta-feira, dia 1º de outubro se enfrentam para decidirem a segunda vaga na final, que será na próxima sexta-feira, dia 9, às 20h, no CEE José Cortez.