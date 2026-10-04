Equipes de handebol de Vargem jogaram em Piracicaba

As equipes cadete feminina e masculina de handebol do Departamento de Esportes e Lazer estiveram em Piracicaba no último domingo, dia 27, para seus penúltimos jogos da Liga de Handebol do Interior.

Na primeira partida, Vargem enfrentou Piracicaba, ainda invicta e atual campeã da Liga. A equipe da casa conseguiu a vitória, mas as meninas vargengrandenses jogaram em alto nível. “Com muita aplicação na defesa conseguiram dificultar o jogo adversário. Já no ataque, sofreram muito com a marcação pesada das adversárias e não conseguiram marcar muitos gols, ao final da partida, foi derrotada por 23 a 8”, comentou o professor Juliano Garcia, responsável pela modalidade em Vargem.

No segundo confronto, a equipe masculina também enfrentou os donos da casa e fez um jogo muito bom. “A defesa começou mal e deixou o adversário abrir vantagem, mas conseguiu acertar ao longo do jogo pressionando muito a equipe da casa. No ataque faltou eficiência, a equipe conseguiu ao menos dez chances claras de gol, mas acabou parando na trave ou no goleiro adversário que foi eleito melhor da partida. Ao final, o placar de 23 a 21 para Piracicaba deixou boa impressão para a equipe de Vargem, já que os adversários fizeram grandes jogos contra os líderes da Liga”, disse.

O professor Juliano ressalta que o time está em um bom momento. “Essa equipe tem muito potencial, temos apenas seis atletas na idade correta da categoria sub-16, o restante atua como base na categoria sub-14, onde estamos fazendo uma ótima campanha esse ano. Tínhamos a expectativa de apenas ganhar experiência nesse ano, mas ficamos próximos da classificação. Agora é encerrar a Liga com uma boa atuação contra a tradicional e forte equipe de Botucatu”, afirmou.

Próximos jogos

Antes do encerramento da Liga do Interior, Vargem Grande do Sul receberá as quartas de final da fase regional da Copa São Paulo de Handebol nesta segunda-feira, dia 5, de outubro, no Centro Educacional Esportivo José Cortez. No feminino Vargem enfrenta Atibaia e no masculino enfrenta Jundiaí, duas equipes que disputam o Campeonato Paulista. Essa é a primeira vez que Vargem alcança a fase regional, sendo eliminada na fase pré-regional em 2014 e 2025 com a equipe masculina.

A Copa São Paulo reúne apenas os oito campeões das fases regionais na sua fase final e esse ano acontecerá na cidade de Tietê.