PM prende homem por tráfico de crack na Vila Santa Terezinha

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas neste sábado, 3 de outubro, na Rua Onze de Novembro, no bairro Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul. A prisão foi feita por policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior por volta das 12h45.

Segundo o boletim de ocorrência, os cabos Salomão e Márcio faziam patrulhamento ostensivo e preventivo pelo bairro quando avistaram o suspeito parado na calçada, em frente a uma residência. Conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico.

De acordo com a PM, ao notar a aproximação da viatura, o homem dispensou um invólucro no chão e começou a caminhar. Ele foi abordado imediatamente e, na busca pessoal, os policiais encontraram R$ 40 em cédulas diversas no bolso da bermuda.

Questionado sobre o objeto descartado, o suspeito afirmou que se tratava de porções de crack destinadas à venda. Ao recolherem o invólucro, os militares encontraram sete pedras de crack prontas para a comercialização e uma pedra maior, ainda por ser fracionada.

Os policiais deram voz de prisão em flagrante e informaram o homem sobre seus direitos constitucionais. Segundo o boletim, foi necessário o uso de algemas para preservar a integridade física do preso e da equipe.

O suspeito foi levado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) da cidade, onde passou por atendimento médico e teve laudo cautelar expedido. Em seguida, foi apresentado no plantão policial de São João da Boa Vista, onde o delegado Matheus Henrique E. Felício ratificou a prisão em flagrante. O homem permanece preso à disposição da Justiça.