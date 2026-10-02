1ª edição do Sábado Rosa será neste sábado

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), presidido por Fabíolla Moschella em parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul, realiza neste sábado, dia 3 de outubro a primeira edição do Sábado Rosa. O evento acontecerá das 8h30 às 12h30, na Praça da Igreja Matriz de Sant’Ana.

Durante a programação, profissionais estarão no local oferecendo serviços de autocuidado. O evento também contará com palestra com a Dra. Vitória Cerri Nicolau, Dra. Virgínia Balarin, a psicóloga Cleide Fuentes e Solange Nascimento Oliveira, uma aula funcional com a Vip Treinamento, além de expositores e uma mini-feira, reunindo diferentes atividades para o público durante a manhã.