Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu José Benedito dos Santos, aos 90 anos de idade, no dia 25 de setembro. Residia no Santa Marta; deixou filhos; noras; genro; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Celso Benedito de Barros, aos 75 anos de idade, no dia 27 de setembro. Residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Doraci Tonetti de Barros; os filhos Ronaldo, Sérgio, Valquíria e Tais; neto e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Helena Fernandes Rodrigues, aos 75 anos de idade, no dia 28 de setembro. Residia na Vila Santana; deixou o marido José Antônio Rodrigues; os filhos Vagner, Veguiner e Vânia; os netos Letícia, Larissa, Lucas e Isabelly; e o bisneto Henry Gabriel. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Fotos: Arquivo Pessoal

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