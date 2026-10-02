Dia D do Outubro Rosa reúne dez unidades neste sábado, dia 3

O Departamento de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul realiza neste sábado, dia 3 de outubro, das 8h às 15h, o Dia D da campanha Outubro Rosa, com atendimento simultâneo em dez unidades de saúde do município. A ação abre a programação especial do mês, voltada à saúde da mulher e à prevenção do câncer de mama e de colo do útero.

Em vídeo publicado pela prefeitura sobre as ações deste sábado, Luana Andrade, enfermeira responsável pela Saúde da Mulher na cidade, pediu que as moradoras que estão há algum tempo sem fazer mamografia ou o exame preventivo, que procurem as ações da campanha. “A participação de vocês é super importante para nós. Lembrando que aquelas mulheres que estão sem fazer a mamografia há mais de dois anos, sem fazer a coleta de preventivo há mais de 3 anos, esse é um momento importante para cuidar da saúde de vocês e para colocar esses exames em dia”, destacou.

Sábado dia D

Participam do Dia D o Centro de Atendimento à Mulher (CAM) e as unidades de saúde da família Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar; Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida; Dr. Renato Jonas Milan, no Centro e Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores. Também atendem a ESF Benedito Martins, no Jardim Santa Marta; a UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José e as ESFs Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, e Dr. Lauro Corsi, no Jardim Iracema.

Nas unidades, serão oferecidos serviços de prevenção e acompanhamento da saúde, com verificação de peso, altura, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e glicemia capilar. Também estarão disponíveis a coleta do exame Papanicolau, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C e a solicitação de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos.

De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, não há fila de espera para mamografia nem para o Papanicolau na cidade. A mamografia é feita mediante pedido médico ou de enfermagem e agendamento pela Central de Regulação. O Papanicolau é realizado nas unidades básicas, com agendamento, e também por demanda espontânea, quando a mulher é atendida na hora.

Prevenção o mês todo

Depois do Dia D, a programação continua nesta segunda-feira, 5 de outubro, das 17h às 19h, na ESF Nabil Zarif. Em seguida, os atendimentos ocorrem às terças, quartas e quintas-feiras, no mesmo horário, até 29 de outubro, com unidades diferentes a cada dia. A ideia, segundo a Prefeitura, é ampliar o acesso, com atendimentos à noite e aos sábados.

Nesta terça-feira, 6 de outubro, no mesmo horário, os atendimentos ocorrem na ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, na ESF Benedito Martins, no Santa Marta, e na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores. Na quarta-feira, 7 de outubro, das 17h às 19h, a ação passa pelo Centro de Atendimento à Mulher (CAM), pela ESF Dr. Lauro Corsi, no Jardim Iracema, pela ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro, e pela ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar. Já na quinta-feira, dia 8, no mesmo intervalo de horário, os serviços são oferecidos na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José, e na ESF Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Na terça-feira, 13 de outubro, das 17h às 19h, a programação segue na ESF Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e na ESF Benedito Martins, na Santa Marta. Na quarta-feira, dia 14, no mesmo horário, os atendimentos ocorrem no CAM, na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José, na ESF Dr. Lauro Corsi, no Jardim Iracema, e na ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar.

Na quinta-feira, 15 de outubro, das 17h às 19h, a ação passa pela ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, pela ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, e pela ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro. Na terça-feira, dia 20, no mesmo horário, os atendimentos são realizados na ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, e na ESF Benedito Martins, na Santa Marta.

Na quarta-feira, 21 de outubro, das 17h às 19h, a programação ocorre no CAM, na ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar, na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, e na ESF Dr. Renato Jonas, no Centro. Já na quinta-feira, dia 22, no mesmo horário, os atendimentos seguem na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José, e na ESF Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Na terça-feira, 27 de outubro, das 17h às 19h, a ação passa pela ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, e pela ESF Benedito Martins, na Santa Marta. Na quarta-feira, dia 28, no mesmo horário, os atendimentos ocorrem no CAM, na ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro, na ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar, na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores, e na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José. A programação semanal se encerra na quinta-feira, 29 de outubro, das 17h às 19h, na ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, e na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito.