Show de técnica e dedicação no 7º Festival de Ginástica

Mais de duas centenas de ginastas da cidade e região estiveram reunidos em Vargem Grande do Sul no último sábado, dia 26, durante o 7º Festival de Ginástica Artística, realizado pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura. O evento aconteceu no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, na Vila Santana.

A ginástica artística é uma modalidade olímpica que desenvolve concentração, flexibilidade, força, coordenação motora e diversas outras capacidades físicas que auxiliam e contribuem para o crescimento e desenvolvimento infantil, trazendo grandes benefícios para quem a pratica.

Participaram do festival os grupos Clube D’ Artes, de Vargem Grande do Sul, Clube D’ Artes de São José do Rio Pardo, Tribo Kids de Itirapina, Star Gym, de Poços de Caldas (MG), Star Gym de Tapiratiba, 86 Academy, de Espírito Santo do Pinhal, Oficina do Corpo de São João da Boa Vista, Colégio El Shadai, de São João da Boa Vista, Águas da Prata e o Grupo de Ginástica Artística da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. Ao todo, foram 100 atletas de Vargem e outras 150 dos demais municípios.

Fotos: Reportagem Gazeta

A professora Marina Francisco, responsável pela modalidade da ginástica artística em Vargem ressaltou a importância desse festival para a cidade. “A realização de um Festival desse porte representa uma oportunidade importante para o desenvolvimento da ginástica artística no município. Além de proporcionar às atletas a experiência de se apresentar diante do público, o evento contribui para a divulgação da modalidade, estimula a participação de crianças e jovens e fortalece o trabalho desenvolvido pelos profissionais da cidade”, afirmou.

Para ela, sediar o festival também permite que Vargem Grande do Sul receba atletas de diferentes municípios, promovendo a integração entre as equipes e a troca de experiências. “Para as ginastas locais, competir em casa tem ainda um significado especial, possibilitando que familiares, amigos e a comunidade acompanhem de perto o trabalho realizado ao longo dos treinamentos”, comentou.

Marina avaliou como positiva a realização da sétima edição do evento na cidade. “O resultado apresentado no festival é o desdobramento do processo desenvolvido nas aulas diariamente, nas quais são trabalhados os exercícios a serem apresentados, e características como autonomia, coragem, protagonismo e compromisso, fatores fundamentais para o crescimento e desenvolvimento pessoal de nossas ginastas”, disse.

Os próximos compromissos das ginastas vargengrandenses são as etapas da Liga Regional de Ginástica Artística, em novembro, nas cidades de Sorocaba e Piracicaba.