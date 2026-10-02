Festa de Nossa Sra. Aparecida segue até 25 de outubro

Programação intensa conta com novena, festa, bênçãos e celebrações especiais

A padroeira do Brasil será homenageada com uma programação que começou na sexta-feira, dia 2 e se estende até 25 de outubro, na Paróquia de Nossa Aparecida, em Vargem Grande do Sul. Missas, novena, bênçãos, procissão, carreata e festa compõem o calendário divulgado pela paróquia.

A novena a Nossa Senhora Aparecida ocorre de 3 a 11 de outubro, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, com o tema “Com Maria, em comunidade, conhecer e praticar a Palavra”. No primeiro dia, este sábado, dia 3, às 18h30, o tema é “A Palavra de Deus na história de Maria”, com celebração do padre Luís Fernando da Silva. Neste domingo, dia 4, às 18h, o tema “Maria, a discípula perfeita” é conduzido pelo padre Thiago Caldeira de Oliveira.

Nesta segunda-feira, dia 5, às 19h30, o bispo da Diocese de São João da Boa Vista, Dom Eugênio Barbosa Martins, celebra o tema “Maria recebe a herança eterna”. No dia 6, terça-feira, também às 19h30, o padre Rafael Fabiano celebra “Maria, acolhedora da Palavra”.

No dia 7, quarta-feira, às 19h30, o tema é “Maria encontrou graça diante de Deus”, com o padre Edson Vallim Dainezi. Pela manhã, às 10h, a imagem de Nossa Senhora visita a sede da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Na quinta-feira, dia 8, às 19h30, padre Antônio José Carossi celebra o tema “Maria, pedimos sua intercessão para recebermos as graças do Senhor”. Antes, às 7h, a imagem de Aparecida será levada ao Hospital de Caridade. No dia 9, às 19h30, o tema “Maria, aquela que pisa na cabeça da serpente” é celebrado pelo padre Paulo Roberto Valim Santos. Às 9h30, a imagem visita a Sociedade Humanitária.

No sábado, dia 10, às 18h30, o padre Gabriel Balan Leme celebra o tema “Maria é feliz porque ouve a Palavra de Deus e a coloca em prática”. Às 10h, a imagem será levada à Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem. O encerramento da novena ocorre no domingo, dia 11, às 18h, com o tema “Maria, a escolhida do Senhor”, celebrado por Dom José Carlos Brandão Cabral, bispo emérito de São João da Boa Vista.

Festa, bênção dos animais, carreata e show de prêmios

Paralelamente à novena, a Festa da Padroeira 2026 movimenta a Praça Nossa Senhora Aparecida em cinco fins de semana. Neste sábado, dia 3, a programação conta com bênção dos animais, às 11h, na praça, seguida de missa e novena às 18h30 e da festa a partir das 18h. Neste domingo, dia 4, há missas às 7h e às 9h, além de missa e novena às 18h, com a festa também a partir das 18h.

Na sexta-feira, dia 9, missa e novena às 19h30 antecedem a festa, que começa às 19h. No sábado, dia 10, uma gincana com crianças ocorre às 8h30, na praça, seguida de missa e novena às 18h30 e festa a partir das 18h.

No domingo, dia 11, há missas às 7h e às 9h, uma carreata que parte da praça às 10h, e missa e novena às 18h, com a festa novamente a partir das 18h.

O show de prêmios ocorre no sábado, dia 17, às 19h, no Centro Pastoral Padre Donizetti. Já no domingo, dia 25, das 8h às 14h, o mesmo espaço recebe a entrega do bolo de Nossa Senhora Aparecida.

Solenidade do dia 12

A solenidade de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira, dia 12 de outubro, dia da Padroeira, reúne missas às 5h, 7h, 10h, 16h e 18h. A celebração das 5h é feita pelo padre Agnaldo José dos Santos, com entrada dos avós e coroação de Nossa Senhora. Às 7h, o padre William Aparecido Leal celebra, com entrada dos pescadores.

Às 10h, a missa do padre Paulo Sérgio de Souza inclui batizados, com entrada das Filhas de Maria. Ao meio-dia, ocorre a bênção dos motociclistas. Às 16h, o padre Richard Strazza da Silva celebra, com entrada dos agricultores.

A missa das 18h, celebrada pelos padres Paulo Sérgio de Souza e Agnaldo José dos Santos, tem entrada das mães que perderam filhos e é seguida de procissão.

Tríduo de Santa Edwiges

De 14 a 16 de outubro, a Capela Santa Edwiges, na Vila Santana, celebra o tríduo em honra à padroeira dos que enfrentam dificuldades financeiras. Na quarta-feira, dia 14, a missa das 19h30 é organizada pelos Ministros da Eucaristia e pela Catequese Santa Edwiges, com bênção dos objetos e das crianças.

Na quinta-feira, dia 15, também às 19h30, as Missionárias da Mãe Rainha e o corpo de professores respondem pela celebração, que traz a bênção das capelinhas e dos professores. Na sexta-feira, dia 16, dia de Santa Edwiges, a Comunidade Santa Edwiges promove o terço às 15h, na capela, seguido da missa das 19h30 e de procissão luminosa. A noite se encerra com a bênção dos pães, dos trabalhadores e dos desempregados.