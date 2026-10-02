Jita Kyoei se destaca em competição, graduação e arbitragem

A Associação Jita Kyoei de Judô segue desenvolvendo suas ações de forma ampla e multidisciplinar, promovendo não apenas a formação esportiva de seus atletas, mas também oportunidades de desenvolvimento, graduação e qualificação dentro do judô.

No último final de semana, judocas da equipe Jita Kyoei participaram da 7ª etapa da Liga Sul Mineira de Judô, realizada em Poços de Caldas (MG). A competição reuniu mais de 600 atletas, representando mais de 25 associações, agremiações, clubes e academias. “Com uma excelente participação, a equipe Jita Kyoei conquistou a sexta colocação na classificação geral, mantendo-se novamente entre as equipes de destaque do judô do Sul de Minas e do entorno paulista”, comentou o sensei Marco Aurélio Lodi Gomes, responsável pela equipe.

Graduação

Paralelamente às competições, a associação realizou nesta semana o exame de graduação do segundo semestre no núcleo do Centro de Excelência de Judô da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. Ao todo, 27 alunos participaram dos testes, que teve como avaliadores o sensei Marco Aurélio, o sensei Helder Miguel Noronha e o monitor João Gustavo Domingos.

Para os alunos, o exame representa mais uma importante etapa no processo de desenvolvimento dentro do judô, obervou Marco Aurélio. Após a avaliação, os 27 atletas aguardam a cerimônia de entrega de suas novas faixas, simbolizando a evolução técnica e o comprometimento demonstrado durante o período de treinamento.

Fotos: Jita Kyoei

Arbitragem

A semana movimentada da Jita Kyoei teve ainda um importante reconhecimento na área da arbitragem. Durante o final de semana, na cidade de Marília, o professor, sensei João Antônio de Souza foi promovido a Árbitro Estadual de Judô, após ser avaliado durante a final do Campeonato Paulista de Judô Aspirante.

“A conquista representa mais uma demonstração do trabalho contínuo de formação desenvolvido pela Jita Kyoei, que busca oferecer aos seus integrantes diferentes possibilidades de crescimento dentro da modalidade, seja como atleta, professor, monitor ou árbitro”, disse o sensei Marco Aurélio.

“Os resultados obtidos em Poços de Caldas, a graduação dos novos faixas e a promoção de João Antônio de Souza à arbitragem estadual formam uma importante tríade de conquistas para a associação, evidenciando a continuidade de um trabalho que vai além dos tatames e envolve formação esportiva, educacional e humana”, destacou.

Atualmente, a Associação Jita Kyoei de Judô mantém seis núcleos de projetos sociais, por meio do Projeto Social Jita Kyoei de Judô, com atividades desenvolvidas gratuitamente nas cidades de Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal e Andradas, ampliando o acesso ao judô e contribuindo para a formação de crianças, jovens e adultos por meio do esporte.