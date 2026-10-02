Milhares de pessoas participam do show de aniversário de Vargem

Uma multidão tomou conta da Represa Eduíno Sbardellini na tarde do último domingo, dia 27, para assistir ao show da dupla sertaneja João Neto e Frederico. O show patrocinado pela prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul e sob a coordenação do Departamento de Cultura e Turismo foi em celebração aos 152 anos de fundação do município, ocorrida no sábado, dia 26 de setembro.

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) com a esposa Micaela e o vice-prefeito Guilherme Nicolau e sua esposa Vitória estavam presentes, bem como o diretor de Cultura e Turismo, Lucas Buzato. Também prestigiaram o show vereadores municipais e diretores de departamentos da administração municipal.

Além dos vargengrandenses, centenas de pessoas da região prestigiaram o evento, que também contou com praça de alimentação. A barraca de bebidas era beneficente, em prol do Hospital de Caridade e o interventor Ramazotti e sua equipe trabalharam atendendo o público.

Para o diretor de Cultura e Turismo, o evento encerrou de maneira bastante positiva a programação de aniversário da cidade. “Agradeço imensamente ao apoio incondicional do prefeito Celso Ribeiro, o vice-prefeito Guilherme Nicolau, a Câmara dos Vereadores e todos os departamentos que trabalharam em prol deste evento, em especial o Departamento de Cultura”, afirmou. “A gente ficou bem satisfeito com o evento, foi seguro, confortável, todos puderam aproveitar, se divertir e comemorar essa data tão importante”, disse.

Ele lembrou que a programação de aniversário da cidade teve início no começo de setembro, com a Festa das Nações. “Foram quatro dias de evento em que todo mundo pôde também vivenciar momentos muito especiais e muito marcantes e a gente pôde encerrar essas festividades do mês de setembro com o show na represa”, comentou.

Agenda Cultural

O Departamento de Cultura e Turismo segue com uma agenda repleta de eventos para o próximo trimestre em Vargem Grande do Sul. “A gente já está nos preparativos do Natal, com a decoração de Natal e a Semana Natalina”, adiantou Lucas. “Também teremos o Festival de Dança em parceria com a Associação Monsenhor Celestino e teremos também no próximo dia 17 de outubro uma peça de teatro na Escola de Música através do Proac, uma lei de incentivo do governo estadual”, contou. Os ingressos já estão disponíveis gratuitamente para toda a população.

Outro evento aguardado é a comemoração dos 20 anos do Projeto Guri em Vargem Grande do Sul. “Vai ser uma noite muito especial, muito marcante também”, comentou Lucas.